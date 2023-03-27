Şırnak´ta PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK/KCK´ya yönelik polisin düzenlediği operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20-26 Mart tarihleri arasında il genelinde PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından şüphelilerden 11´i adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-03-27 15:35:28



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