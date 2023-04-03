Şırnak´ta kaçakçılık operasyonlarında 46 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta polis ve jandarma ekiplerinin son bir haftada düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 46 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Mart2 Nisan tarihleri arasında kent geneli ile Habur Sınır Kapısı´nda kaçakçılık olaylarına yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 16 gram metamfetamin, 79 gram esrar, 56 gram eroin, 85 gram skunk, 4 bin 700 paket kaçak sigara ve 62 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1´i tutukladı, diğerleri hakkında da yasal işlem yapıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-04-03 16:18:08



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