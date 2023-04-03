Şırnak´taki terör operasyonunda 1 tutuklama

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK´ta polisin terör örgütü PKK/KCK´ya yönelik düzenlendiği operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1´i tutuklanırken, 1´i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, 27Mart2 Nisan tarihleri arasında, terör örgütü PKK/KCK´nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde operasyon düzenlendi. Tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı. 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilidi. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-04-03 16:34:57



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