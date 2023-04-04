

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAK´ın Uludere ilçesinde TIR ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobildeki çift ile TIR şoförü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Uludere ilçesi Şenoba beldesinde meydana geldi. Hüsamettin Hamarat´ın kullandığı 72 AAZ 220 plakalı TIR ile Abdülkerim Ürün´ün idaresindeki 06 COU 51 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada TIR yan yatarken, otomobil de taklalar atarak durdu. Araçlarda sıkışan 3 kişi için bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde TIR şoförü Hüsamettin Hamarat ile otomobilde bulunan Abdülkerim Ürün ile eşi Esmer Ürün´ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ölenlerin cenazeleri sıkıştıkları yerden çıkarılarak, otopsi için morga götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-04-04 12:08:35



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