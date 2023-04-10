Şırnak´ta terör operasyonu: 5 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK´ta polisin terör örgütü PKK/KCK´ya yönelik düzenlendiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK/KCK´nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde operasyon düzenledi. Tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-04-10 13:38:32



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