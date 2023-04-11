Gara şehitleri davasında yargılanan 2 teröriste 13 ve 14 kez ağırlaştırılmış müebbetTÜRK Silahlı Kuvvetleri´nce Şubat 2021 tarihinde düzenlenen `Pençe-Kartal 2´ Operasyonunda, Kuzey Irak'ın Gara Bölgesi'ndeki bir mağarada, PKK terör örgütü tarafından şehit edildiği tespit edilen polis, asker ve sivil 13 kişi ile ilgili görülen davada yargılanan 2 teröristten `Şervan Korkmaz´ kod adlı Osman Acer´e 13 kez ağırlaştırılmış 11 müebbet ve 295 yıl hapis ile 90 bin TL para cezası, `Merkaz Botan´ kod adlı Doğan Geçgel´e de 14 kez ağırlaştırılmış 11 müebbet ve 295 yıl hapis ile 90 bin TL para cezası verildi. DHA-Flaş Haber Türkiye-Şırnak
2023-04-11 16:49:41
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