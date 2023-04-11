Gara şehitleri davasında yargılanan 2 teröriste toplamda 27'si ağırlaştırılmış 49 kez müebbet



Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin 10 Şubat 2021'deki 'Pençe-Kartal 2 Operasyonu'nda, Kuzey Irak'ın Gara Bölgesi'ndeki mağarada, PKK terör örgütünce şehit edildiği tespit edilen polis, asker ve sivil 13 kişiyle ilgili görülen davada yargılanan 2 teröristten Osman Acer´e 13´ü ağırlaştırılmış 24 kez müebbet ve 295 yıl hapis ile 90 bin TL para cezası, Doğan Geçgel´e ise 14´ü ağırlaştırılmış 25 kez müebbet ve 295 yıl hapis ile 90 bin TL para cezası verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 10 Şubat 2021'de düzenlenen 'Pençe-Kartal 2 Operasyonu'nda, Kuzey Irak'ın Gara Bölgesi'ndeki bir mağarada, çeşitli tarihlerde kaçırılan Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, Jandarma Astsubay Çavuş Semih Özbey, Tankçı Er Adil Kabaklı, Jandarma Er Süleyman Sungur, Sözleşmeli Er Sedat Sorgun, Topçu Er Müslüm Altıntaş, Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Ümit Gıcır, Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci, polis memurları Sedat Yabalak, Vedat Kaya, siviller Aydın Köse, Muhammet Salih Kanca ve Cotyar Muhsin, PKK'lı teröristlerce şehit edildi. Teröristlerin yakalanması için devam eden operasyonda 13 kişinin şehit edildiği mağaradan kaçarken yakalanan PKK'lı teröristler 'Şervan Korkmaz' kod adlı Osman Acer ile 'Merkaz Botan' kod adlı Doğan Geçgel'in yargılandıkları Şırnak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşması yapıldı.

Duruşmaya teröristler Doğan Geçgel ve Osman Acer, tutuklu bulundukları Elazığ Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ağır Ceza Mahkemesi savcısı, mütalaasında sanıklar hakkında 'Beden bakımından kendisini savunmayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme', 'Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme', 'Ateşli silah kanununa muhalefet', 'Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma ve kullanma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Mahkeme heyeti, PKK'lı teröristler Doğan Geçgel ve Osman Acer'e son kez söz hakkı verdi. Osman Acer, suçlamaları kabul etmediğini ve silahlarda parmak izinin bulunmadığını söyleyerek, "Sadece mağarada çalışıyordum, silahlarda parmak izim yoktur, beraatımı talep ediyorum" dedi. Doğan Geçgel de suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, yapılan keşifler, dosya kapsamı ve mevcut delilleri göz önünde bulundurarak sanıklara, `Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçundan 1´er kez müebbet, polis memurları Sedat Yabalak, Vedat Kaya ile askeri birliğe teslim olmaya giden Topçu Er Müslüm Altıntaş için kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme suçundan 3´er kez müebbet, askeri personeller Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, Jandarma Astsubay Semih Özbey, Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci, Jandarma Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Ümit Gıcır, Sözleşmeli Er Sedat Sorgun, Jandarma Er Süleyman Sungur ile Tankçı Er Adil Kabaklı için kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme suçundan 7´şer kez müebbet olmak üzere toplamda 11 müebbet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 13´er kez 21 yıl, beden bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme ve diğer terör örgütü mensupları ile eylem ve faaliyette bulunmadan dolayı 13´er kez ağırlaştırılmış müebbet, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma ve kullanma suçundan 10 yıl ile 50 bin TL para cezası, ateşli silahlar kanununa muhalefetten dolayı meydana gelen zararlardan 12´şer yıl ve 40 bin TL para cezası verdi.

Doğan Geçgel´e ayrıca daha önce gerçekleştirdiği bir eylem nedeniyle 1 ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Böylece sanıklardan Osman Acer´e toplamda 13´ü ağırlaştırılmış 24 kez müebbet ve 295 yıl hapis ile 90 bin TL para cezası, Doğan Geçgel´e ise 14´ü ağırlaştırılmış 25 kez müebbet ve 295 yıl hapis ile 90 bin TL para cezası verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-04-11 19:16:50



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