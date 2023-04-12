Silopi´de sağanak hayatı olumsuz etkiledi; eğitime 1 gün ara verildi



Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK´ın Silopi ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Kaymakamlık, tüm okul kademelerinde eğitim-öğretime 1 gün ara, kamuda çalışan hamile ve engelli görevlilere de idari izin verildiğini duyurdu.

Meteoroloji 15´inci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Şırnak´ın Silopi ilçesinde gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağışla birlikte ilçeden geçen Celal Deresi´nin bazı bölümlerinde taşkın yaşandı, cadde ve sokakları su bastı. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşanırken, yollardaki su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Silopi Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçe genelinde yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Yoğun sağanak yağmur nedeniyle ilçemiz genelinde tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 12 Nisan 2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN

2023-04-12 11:38:18



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