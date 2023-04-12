Silopi´de sağanak hayatı olumsuz etkiledi; eğitime 1 gün ara verildi

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK´ın Silopi ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Kaymakamlık, tüm okul kademelerinde eğitim-öğretime 1 gün ara, kamuda çalışan hamile ve engelli görevlilere de idari izin verildiğini duyurdu.
Meteoroloji 15´inci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Şırnak´ın Silopi ilçesinde gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağışla birlikte ilçeden geçen Celal Deresi´nin bazı bölümlerinde taşkın yaşandı, cadde ve sokakları su bastı. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşanırken, yollardaki su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
Silopi Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçe genelinde yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Yoğun sağanak yağmur nedeniyle ilçemiz genelinde tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 12 Nisan 2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN
2023-04-12 11:38:18
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.