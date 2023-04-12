Silopi´de sağanak hayatı olumsuz etkiledi; eğitime 1 gün ara verildi (2)

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EVLERİ ZARAR GÖRENLERE GIDA VE GİYİM YARDIMI

Silopi ilçesinde sağanak nedeniyle su baskını yaşanan 3 evde temizlik çalışması yapıldı. Evlerinde hasar oluşan bazı aileler, eşyalarını güvenli alanlara taşırken, Kızılay ekipleri de ailelere gıda ve giyim malzemeleri götürdü.

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak),(DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN

2023-04-12 13:54:22



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