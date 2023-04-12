Silopi´de sağanak hayatı olumsuz etkiledi; eğitime 1 gün ara verildi (3)

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BEYTÜŞŞEBAP´TA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Şırnak´ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı köy yollarında heyelan meydana geldi. İlçe Kaymakamlığı, 13 Nisan Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Kaymakamlık açıklamasında, "İlçemizde etkili olan yağış nedeniyle 13.04.2023 Perşembe günü eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi. (DHA)Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap Emin BAL

2023-04-12 20:11:06



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