Silopi'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi; eğitime 1 gün ara verildi (4)



KENT MERKEZİNDE DE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Şırnak Valiliği, kent merkezinde beklenen sağanak nedeniyle, kent merkezinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, "Şırnak merkez ilçe ve merkez ilçeye bağlı belde ve köylerde, yağış nedeniyle 13 Nisan 2023 Perşembe günü 1 gün eğitimöğretime ara verilmiştir" denildi.

AFAD, SMS İLE UYARDI

AFAD da gönderdiği SMS ile beklenen şiddetli yağışlar için tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu. Şırnaklılara gönderilen SMS´te, "Meteorolojiye göre bugün ve yarın Şırnak´ta kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan ve yükseklerde yoğun kara karşı tedbirli olun" denildi. (DHA)Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-04-12 23:09:50



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