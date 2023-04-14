Şırnak´ta 14 bölge 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK merkez ile Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçeleri arasındaki 14 bölge, 16-30 Nisan tarihleri arasında 15 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Şırnak merkez ile Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçeleri arasındaki 14 bölge, 16 Nisan 2023´ten itibaren geçerli olmak üzere 15 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi. Açıklamada, "Şırnak Merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak, Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı, Bestler Dereler, Kurt Dağı, Kureşin bölgesi, Karaçalı Tepesi, Kel Mehmet Dağı, Serin Vadisi, 2088 Rakımlı Tepe, Küçük Su Yaylası, Gabar Dağı, Altın Dağı, İncebel Dağı, Oymakaya bölgesi, Tanin bölgelerinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 16 Nisan (Dahil)-30 Nisan (Dahil), tarihleri arasında `Geçici Özel Güvenlik Bölgesi´ ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-04-14 15:36:29



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