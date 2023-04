AK Parti'li Karaaslan: 'En önemli sorun´ listesinin başında artık terör yok

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Bugün `Türkiye´nin en önemli sorunu nedir´ diye sorduğumuz o listede, maalesef çok uzun senelerce birinci sırada olduğu o listede, artık terör yok. Artık Türkiye´nin başka sorunları var. O sorunlara çözüm üretmek için de, vatandaşımızın güvendiği, milletimizin inandığı bir liderimiz ve onun ekip arkadaşları var" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Şırnak´ın Silopi ilçesinde seçim bürosu açılışına katıldı. Açılışta AK Parti Şırnak Milletvekili Rızgin Birlik, milletvekili adayları Arslan Tatar, Hatice Atan, Bedirhan Şık, Abdulkerim Gündüz, kanaat önderleri ve partililer bulundu. Burada partililere seslenen Karaaslan, "Bu seçim, Ayasofya´yı asli vazifesine cami olarak ibadete açık hale getirenlerle, tekrar müzeye döndürmek isteyenler arasında geçecek bir seçim. Bu seçim, Türkiye´nin güvenliğini bütün şehirlerde sağlamış, artık terörü ülkede bir sorun olmaktan neredeyse çıkartmış ve `bu topraklardan tamamen terörü kazıyacağız´ diyenlerle, ondan medet umanlar, ondan beslenenler, onun acılarından kendileri için oy devşirmeye çalışanlar arasında gerçekleşecek bir seçim" diye konuştu.

Terörle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarla, terörün artık Türkiye´nin en önemli sorunları listesinin başında olmadığını ifade efen Karaaslan, "Cudi´yi festivalle, gençlerle gelecekle, kültürle, sanatla aynı cümle içinde kullandık biz. Ama biz buraya yıllar önce gelseydik maalesef Cudi derken terörden başka yanına koyacak kelime bulamayabilirdik. Bizi buna mahkum etmeye çalıştılar. Bu acılardan beslenenler uzun süre bu coğrafyaya bu acılar hakim kalsın istediler. Barikatlar kurdular, çukurlar kazdılar. Gençlerimizin, ne yazık ki analarımızın acılarından beslendiler. Uzun yıllar, senelerce. Sonra bir lider çıktı dedi ki `bu ülkemin her bir karışı her bir metrekaresi öz vatanımdır, yurdumdur. Her bir vatandaşım benim vatandaşımdır. Onların hak ve hukuku benim hak ve hukukumdur´ dedi ve cesaretle başta terör örgütleri olmak üzere uzantıları ile yurt dışındaki ve yurt içindeki uzantıları ile mücadele etmeye başlamışlar. Allah razı olsun. Bugün `Türkiye´nin en önemli sorunu nedir?´ diye sorduğumuz o listede, maalesef çok uzun senelerce birinci sırada olduğu o listede artık terör yok. Artık, Türkiye´nin başka sorunları var. O sorunlara çözüm üretmek için de vatandaşımızın güvendiği, milletimizin inandığı bir liderimiz ve onun ekip arkadaşları var" açıklamasında bulundu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN

2023-04-17 22:30:22



