Şırnak´ta kurtlar 30 koyunu öldürdü

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAK´ın Uludure ilçesine inen kurt sürüsü, 30 koyunu öldürdü.
Olay sabah saatlerinde, Şenoba beldesinde meydana geldi. Hasan Oran´a ait ahıra giren kurt sürüsü, koyunlara saldırdı. Çoğu dışarı kaçan koyunlardan 30´u kurtların saldırısında öldü. Sabah koyunlarını kontrol etmek için ahıra gelen Oran, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Oran, yaşadığı mağduriyeti Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü´ne bildirdi. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat İnan´ın sabah saatlerinde yaptığı dayanışma duyurusunun ardından, Oran´ın mağduriyetinin giderilmesi için çiftçilerden 10 koyun toplandı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2023-04-21 11:39:42
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