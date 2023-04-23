Kamyonet, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı; 1 ölü, 1 yaralı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta kontrolden çıkıp, 100 metrelik uçurumdan yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki kişi ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam Yeniaslanbaşar köyü Kaymakamçeşme Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Osman Erdoğan´ın (71) kontrolünü yitirdiği 33 ADL 97 plakalı kamyonet, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Erdoğan ile yanındaki M.E. (68) ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Erdoğan, hayatını kaybetti. M.E.'nin ise hayati tehlikesi sürüyor.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-04-23 14:55:24



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