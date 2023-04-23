Kamyonetle otomobil çarpıştı; 2 ölü, 8 yaralı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarptığı kazada 1'si çocuk, 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında İdil çevre yolunda meydana geldi. Hidrolik bom vinci taşıyan, Mehmet Şah Seçkin (42) yönetimindeki 34 EVV 239 plakalı kamyonet, aynı yöne giden F.G. (27) yönetimindeki 01 AJH 845 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Seçkin ile Mesut Arsokay (13) hayatını kaybetti, E.A. (6), B.A. (42), E.A. (15), H.A. (46), R.S. (33), C.S. (14), F.G. (27) ile D.S. yaralandı. 8 yaralı, sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler ise otopsi için morga götürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2023-04-23 16:35:39
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