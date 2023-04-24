Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 24 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-ŞIRNAK'ta son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 17-23 Nisan tarihleri arasında kaçakçılık olaylarına yönelik operasyon düzenledi. Kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda yapılan baskınlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, aramalarda da bir miktar uyuşturucu, bin 500 paket sigara, 5 cep telefonu, 5 cep telefonu aksesuarı ve 8 elektronik sigara ele geçirildi. 24 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-04-24 13:28:08



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