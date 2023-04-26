Kamyonetle çarpışan petrol tankeri alev topuna döndü: 1 ölü, 5 yaralı



Sekvan KÜDENBayram KAPLANAhmet AKKUŞ/İDİL (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde kamyonetle kafa kafaya çarpışan petrol yüklü tanker alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde İdilMidyat kara yolunun 8'inci kilometresinde Sare köyü kavşağında meydana geldi. İdil'den Midyat yönüne giden Rıdvan E. yönetimindeki 72 AJ 265 plakalı petrol tankeri ile bir enerji şirketinin Mardin İl Müdürlüğü'nde görevli Ahmet B. yönetimindeki 06 CUT 471 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada tanker alev aldı, kamyonet ise şarampole devrildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kamyonetteki Abdurrahman Laçin´in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar kamyonet sürücüsü Ahmet B., Lokman B., İnan D., Ramazan A. ve tanker şoförü Rıdvan E., ilk müdahalelerinin ardından İdil Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Tankerdeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken, yol yapılan çalışmanın ardından trafiğe açıldı.

Kazayla ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN, Bayram KAPLAN, Ahmet AKKUŞ

2023-04-26 14:45:32



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