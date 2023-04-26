Kamyonetle çarpışan petrol tankeri alev topuna döndü: 2 ölü, 4 yaralı (2)

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Şırnak'ın İdil ilçesinde, petrol yüklü tankerin kamyonetle çarpışıp alev aldığı kazada Abdurrahman Laçin'in ardından TIR şoförü Rıdvan Ege de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ege'nin cenazesi otopsi için morga götürülürken, 4 yaralının hastanedeki tedavileri sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN, Bayram KAPLAN, Ahmet AKKUŞ

2023-04-26 16:17:49



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