Kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti



Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK´ın Silopi ilçesinde okul müdürü Recep Burak Demirel (43), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Hacı Mehmet Ökten İmam Hatip Lisesi Müdürü Recep Burak Demirel, dün gece kalp krizi geçirince Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Recep Burak Demirel´in cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Kaymakam Cihat Koç da hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Olayı duyan Demirel´in meslektaşları da hastane morgu önünde toplandı. Morgun önünde Recep Burak Demirel için cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Demirel'in cenazesi, defnedilmek üzere Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürülerek, memleketi Ankara'nın Sincan ilçesine gönderildi.

Recep Burak Demirel, Demirören Haber Ajansı'na 15 Şubat'ta depremzede ailelere ve çocuklarına verilen psikososyal destek ile ilgili açıklama yapmıştı. Demirel açıklamasında, "Biz her türlü zorluğu birlikte başarabilecek, üstesinden gelebilecek bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bunu bir kez daha Silopi halkı olarak ortaya koyduk" diye konuşmuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN

2023-04-27 15:45:42



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