Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi: 2 şehit, 45 yaralı 



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAKUludere kara yolu Balveren beldesi mevkinde askeri personeli taşıyan otobüs şarampole devrildi. Kazada 2 asker şehit oldu, 44 asker ve otobüs şoförü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ŞırnakUludere kara yolu, Balveren beldesi mevkinde meydana geldi. Askeri personeli taşıyan ve ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan 73 FE 108 plakalı otobüs, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şırnak Valisi Osman Bilgin de kaza yerine gidip incelemelerde bulundu. Ekiplerin yaptığı kontrolde 2 askerin şehit olduğu belirlendi. Yaralı 44 asker ve sürücü ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Otobüs, vinçle bölgeden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-04-30 12:27:03



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