Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi: 2 şehit, 45 yaralı (3)

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şırnak-Uludere kara yolu Balveren beldesi mevkiinde askeri personeli taşıyan otobüsün şarampole devrilmesiyle 2 askerin şehit olduğu, 44 asker ve otobüs şoförünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde önündeki araçları sollayan sürücü, virajı dönerken otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Kontrolden çıkan otobüs de şarampole devriliyor. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-04-30 16:09:41



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