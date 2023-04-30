Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi: 2 şehit, 45 yaralı (4)

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SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Şırnak-Uludere karayolu Balveren beldesi mevkisinde askeri personeli taşıyan otobüsün şarampole devrilmesiyle Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk ile Sözleşmeli Er Muhammed Koçak´ın şehit olduğu, 4´ü ağır 43 asker ve muavin ile otobüs sürücüsü S.F.´nin (29) yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında sürücü S.F. tedavisinin ardından gözaltına alındı. S.F.´nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA)Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-04-30 20:22:16



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