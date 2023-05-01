Şırnak´ta kaçakçılık operasyonlarında 44 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 44 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 9 ruhsatsız tabanca ile 4 kilo 51 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 24-30 Nisan tarihleri arasında kaçakçılık olaylarına yönelik operasyon düzenledi. Kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, aramalarda 9 ruhsatsız tabanca, 111 tabanca fişeği, 4 kilo 51 gram metamfetamin, 87 gram eroin, 11 gram esrar, 4 bin 105 paket sigara, bin 80 puro, 64 cep telefonu ve 15 cep telefonu aksesuarı ele geçirdi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak sekvan KÜDEN

2023-05-01 15:03:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.