Şırnak´ta terör operasyonunda 7 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK´ta polisin terör örgütü PKK/KCK´ya yönelik düzenlendiği operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK´nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik kent genelinde çalışma yapıldı. Çalışmada, tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-05-01 15:04:38



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