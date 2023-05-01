Şırnak'ta 2 askerin şehit olduğu kazada otobüs sürücüsü tutuklandı



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK´ta askeri personeli taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 askerin şehit olduğu, 44 askerin yaralandığı kazada sürücü Serdar F. (29), tutuklandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde ŞırnakUludere karayolu, Balveren beldesi mevkisinde meydana geldi. Serdar F. yönetimindeki, askeri personeli taşıyan 73 FE 108 plakalı otobüs, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şırnak Valisi Osman Bilgin de kaza yerine gidip incelemelerde bulundu. Kazada Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk ile Sözleşmeli Er Muhammed Koçak şehit oldu, 44 asker ile sürücü yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Otobüs, vinçle bölgeden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Serdar F., Şırnak Devlet Hastanesi´ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Sürücü Serdar F., jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece `taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek´ suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-05-01 21:54:45



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