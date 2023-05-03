Şırnak'ta 1 milyar varil rezervlik petrol keşfi sevinci



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan´ın Gabar Dağı´nda günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulunduğuna dair müjdesi Şırnak´ta sevinç ile karşılandı. Vatandaşlar rafinerinin de Şırnak´a kurulmasını talep ederken, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin "Şırnak Gabar bölgesinde Esma Çevik yapısının 4 katı büyüklüğünde yaklaşık 1 milyar varil, yerinde rezerve sahip petrole ulaşmış durumdayız. Bundan sonra hedefimiz süratle sahayı geliştirip, burada keşfedilmiş olan petrolü ekonomiye hızlıca kazandırmak" dedi.

Şırnak´ta geçen yıl açılan Şehit Esma Çevik petrol kuyularından sonra dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gabar Dağı´nda günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol keşfini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yapılan keşfin Türkiye´nin günlük petrol tüketiminin 10´da 1´ini tek başına karşılayacağını ve Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın´ın adının verildiği sahadan sağlanacak petrolün, ülkenin tamamında üretilenden daha fazla olacağını vurguladı. Yerin 2 bin 625 metre altından çıkarılacak petrolün kalitesinin çok yüksek olduğu da belirtilirken, yapılan keşif özellikle kentte sevinçle karşılandı.

`YILLARDIR BUGÜNÜ BEKLİYORDUK´

1984-1989 yılları arasında, o dönem Siirt´in ilçesi olan Şırnak´ta belediye başkanlığı yapan Mehmet Salih Uğur, "Şırnak, 3 mahalle ve 12 bin nüfusluydu. Çok küçüktü. Yatırım yoktu. Şu anda kimse çalışkanı sevmiyor. Oysa bizim Cumhurbaşkanımız çok çalışkandır. Çok çalışıyor, halkı seviyor halk da onu seviyor. Biz Şırnak´tan petrolün çıkmasını bekliyorduk. Cumhurbaşkanımız çıkardı. Çok üzerinde duruyor. Şu anda 10 kuyuya yakın çalışma var. Şırnak´ın mahallerinde var. Yıllardır bugünü bekliyorduk. İnşallah çok çok daha güzel olacak. Petrol burada ucuz olur. Başka yerden gelince daha pahalıdır. Burada olursa Şırnak için çok avantajlı olur. Burada rafineri kurulması ile beraber en az 2 bin kişi çalışır. O zaman Şırnak´ta işsizlik kalmaz" dedi.

Şırnak Şoförler Odası Başkanı Muhyettin Caner de "Şırnak´a çok katkı verecek bir petrol. Merkezde rafineri açmayı istiyoruz. Bizim gençlerimizin hepsi işsiz. Şırnak´ta çok güzel şeyler olacak. Hem ŞırnakVan yolu hem bu petrol tesisi kurulsa Şırnak büyüyecek, çok genişleyecek. Ülke ekonomisine de büyük katkı verecek" diye konuştu.

Vatandaşlardan Mehmet Kadri Tatar da "İnşallah daha güzel rezervler de çıkar. Türkiye´ye katkısı olduğu zaman Şırnak´ta da iş sahası, iş istihdamı olacak. Türkiye büyüyecek. Ülkemiz için çok mutluluk vericidir. Şırnak´ı bir petrol şehri olarak görüyoruz. Bu bizim için çok mutluluk vericidir. Şırnak halkı da çok mutludur. İnşallah bu mutluluk yarın istihdama dönüşür, gençlerimiz iş bulur. Cumhurbaşkanımızın 5 yıl daha görevde olması Şırnak´ın petrol şehri olmasını sağlar. İnşallah bu huzur ve güven ortamı devam eder. En önemli şey budur. Her şeyin başı huzur, güvenlik" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Osman Basan ise "Gabar´da çıkan petrolle çok mutlu olduk. Rafinerinin Şırnak´ta kurulması bizim için çok önemli. Rafinerinin burada kurulması ile binlerce kişi ekmek kazanır buradan. 81 ilde en çok işsizlik Şırnak´ta var. Bu petrol işsizliği yarı yarıya indirebilir. Batman´a sağladığı katkıyı Şırnak´a da katacaktır. Şırnak ekonomisine çok büyük katkısı olacak" diye konuştu.

Sekvan Çetin de "Bu şehrimiz için çok büyük bir nimettir. Biz rafinenin şehrimize kurulmasını istiyoruz. Gençlerimiz işsiz. Memleketimizde iş imkanı yok. Bu olursa en az 2 bin genç işe kavuşur. Şırnak ekonomisine çok katkı sağlar. Bizi çok daha ileriye götürebilir. Bizim için çok önemli" dedi.

`1 MİLYAR VARİL, YERİNDE REZERVE SAHİP´

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin de "Görevimizin başındayız. Şehit Aybüke Yalçın keşfi hayırlı olsun. Türkiye´nin en kaliteli petrolünü bu dağlarda üretmek nasip oldu. 2018 yılında havadan gravite manyetikle aslında Gaziantep´ten Hakkari´ye kadar bölge jeolojisinin fotoğrafını çekmiş durumdaydık. O veriler bize bu çalışmalar için ışık tutuyor. Şırnak Gabar bölgesinde Esma Çevik yapısının 4 katı büyüklüğünde yaklaşık 1 milyar varil, yerinde rezerve sahip petrole ulaşmış durumdayız. Bundan sonra hedefimiz süratle sahayı geliştirip, burada keşfedilmiş olan petrolü ekonomiye hızlıca kazandırmak. İki kat artırdığımız ham petrol üretimini burada yaptığımız keşifle beraber daha da geliştirme imkanını yakalamış durumdayız. Çok şükür yaptığımız sondajla 2625 metrede petrol keşfine ulaştık. Kuyumuz Türkiye´nin en kaliteli petrolü. Sahayı daha iyi tanımak, anlamak için kuyular kazıp, çünkü bu arazinin içerisinde sismik yapı ile beraber ilerleyebilme imkanımız yok. Coğrafyayı görüyorsunuz. Değil sondaj yapmak, neredeyse yürümek bile çok zor. Biz görevimizin başındayız. Devam ediyoruz. Bizim bu operasyonumuzu güvenli kılabilmek için dağlarda saatlerce yaz, kış gece gündüz nöbet bekleyen bütün kahramanlarımıza selam olsun. Biz memleketin ve milletin sevdalısı olarak çalışmaya devam edeceğiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-05-03 12:30:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.