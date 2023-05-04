TPAO: 1 milyar varil petrolün bulunduğu bölgede yeni keşif potansiyeli yüksek (2)



TÖREN DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın duyurusunu yaptığı Şırnak´ta, Gabar Dağı´nın zirvesindeki 1 milyar varil rezerv alanına sahip şehit öğretmen Aybüke Yalçın´ın isminin verildiği petrol kuyusu, düzenlenen törenle hizmete alındı. Programa Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Vali Osman Bilgin, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, 23´üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

`ŞIRNAK´TA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ OLUŞTURDUK´

Törende konuşan TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Dağlarımızda artık ekonomi, kazanç ve bereket konuşulmaya başlandı. Şehit Aybüke Yalçın 1 kuyusuyla beraber yapılmış olan keşifte elde edilen, 41 gravite kalitede yani çok yüksek kalitedeki petrol bin 200 varillik üretimle yani Türkiye ortalamalarının 40 kat üzerinde olan bir değerdir. Üretime alınmıştır. Kuyumuz, burada bulunan tanklara depolanarak başlayan üretim süreci bugün de devreye alınacak boru hatlarıyla beraber üretilen petrolün güvenli stok sahalarına sevk edilmesi ve buradan sonraki süreci bugün devreye alınacaktır. Gösterilen üstün gayret sonuç verdi. Bu sonuç vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun. Burada elde edilen yaklaşık 1 milyar varillik petrol rezervi ülkemize, ekonomimize, Şırnak´ımıza, kazandırıldı. Boru hatları ve yatırımlar planlanarak devam edecektir. Şırnak´ta bir bölge müdürlüğü oluşturduk. Müdürlük kadrosunu hazırlıyoruz. Bölge müdürümüzü de vekaleten atadık. İşi çok yoğundur. Bundan sonra onun en büyük desteği sizler olacaksınız. Sahada 2 yıldır yürütülen saha çalışmaları sürecinde güvenlik güçlerimizin yoğun desteği ve gayreti bu sonucu üretmiştir. Güvenlik güçlerimizin bu gayretini tarih yazacaktır. Dosta ve düşmana gösterilmiştir ki; vatandaş, sivil toplum, belediyelerimiz ve devletin kurumları yekvücut olarak tek hedefe yürürse başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Bu bilinç ve inançla devam edeceğiz" dedi.

`BURALARI PETROLÜN MERKEZİ YAPIYORUZ´

Vali Osman Bilgin de "Son 2 yıldır burada kahraman jandarmamızla durmadan ve yorulmadan, bu dağları her yönüyle karış karış ederek, bu çalışmaların emeğini ortaya koydular. Yüz yıl önce bizden Musul ve Kerkük´ü kopardılar. Hep birlikte el ele vererek, biz onlara Cudi´yi ve Gabar´ı mezar yaptık. Terör örgütüne mezar yapmaya devam edeceğiz. Biz buraları petrolün merkezi yapıyoruz. Rahmetli Özdemir Bayraktar´ı söylemeden geçmek istemiyorum. Bu topraklar aslında bizlere huzurlu ve güvenli yapılırken, Akçay´da insansız hava araçlarını ülkemize kazandıran kahraman Özdemir Bayraktar´ın TB2´leri insansız hava araçlarını bizlere kazandırdığı topraklardır. Bu sayede biz burada huzurlu ve güvenli yaşıyoruz. Aynı zamanda petrol çıkarıyoruz. Üzerimizde biz görmesek de şu an TB2´ler uçuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız olmasaydı biz bugün burada petrol değil çıkarmak, oturamazdık. Kahraman İçişleri Bakanımıza herkes neden yükleniyor biliyor musunuz? Çünkü o bu ülkenin en büyük kahramanıdır. Şırnak sadece petrol şehri değildir. Kömür, Türkiye´nin en büyük krom, çinko yatakları da bu ildedir. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti´nin Valisiyim. Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Vali Osman Bilgin ile petrol kuyusunun vanasını açtı. Daha sonra kuyudan çıkan petrolün kalitesini göstermek için petrol ile ateş yakıldı. (DHA)

Sekvan KÜDEN-Burak EMEK/ŞIRNAK, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN, Burak EMEK

2023-05-04 16:24:26



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