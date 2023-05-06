Şırnak´ta terör operasyonu: 45 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK´ta terör örgütü PKK/KCK´ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 45 kişi gözaltına alındı. Aramalarda tabanca ve örgütsel malzeme ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevruz etkinlikleri ve seçim mitingleri sonrasında PKK/KCK silahlı terör örgütü lehine slogan atan ve güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulunan 45 kişiye yönelik operasyon yaptı. Kent merkezi ile Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde 3 gün içerisinde yapılan baskınlarda, şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, havai fişekler, bölücü terör örgütü posterleri, toplatma kararı bulunan yayınlar, örgütsel malzemeler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2023-05-06 12:39:01
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