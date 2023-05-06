Yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde kayboldu

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK´ın Güçlükonak ilçesinde Diyar Güzel (20), yüzmek için girdiği Dicle Nehri´nde akıntıya kapılarak kayboldu. Güzel için, arama çalışmaları başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Güçlükonak ilçesi Akdizgin köyü Ali Dino Kasrı mevkisinde meydana geldi. Diyar Güzel, yüzmek için girdiği Dicle Nehri´nde akıntıya kapılarak kayboldu. Çevrede piknik yapanlar durumu fark edip jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Diyar Güzel için, dalgıçlar arama çalışması başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-05-06 16:27:03



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