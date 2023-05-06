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Yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu (2)

DHA

Yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu (2)


CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Şırnak´ın Güçlükonak ilçesi Akdizgin köyü Ali Dino Kasrı mevkisinde yüzmek için girdiği Dicle Nehri´nde akıntıya kapılarak kaybolan Diyar Güzel´in (20) cansız bedeni, kaybolduğu yerin 15 metre ilerisinde AFAD ve Cizre Belediyesi İtfaiye ekiplerince bulundu. Güzel´in cesedi, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2023-05-06 18:24:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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