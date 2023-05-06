Yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu (2)

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CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Şırnak´ın Güçlükonak ilçesi Akdizgin köyü Ali Dino Kasrı mevkisinde yüzmek için girdiği Dicle Nehri´nde akıntıya kapılarak kaybolan Diyar Güzel´in (20) cansız bedeni, kaybolduğu yerin 15 metre ilerisinde AFAD ve Cizre Belediyesi İtfaiye ekiplerince bulundu. Güzel´in cesedi, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-05-06 18:24:25



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