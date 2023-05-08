Şırnak´ta evinin önünde silahlı saldırıda öldürüldü



Sekvan KÜDEN/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK´ın Beytüşşebap ilçesi Hisarkapı köyünde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Temer Temel (49) hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde Beytüşşebap ilçesi Hisarkapı köyündemeydana geldi. Temer Temel, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların isabet ettiği Temel, yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Temel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulans ile Beytüşşebap Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Temel'in cenazesi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap Sekvan KÜDEN

2023-05-08 01:04:10



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