Şırnak´ta bıçaklı kavga: 13 yaralı, 7 gözaltı

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ŞIRNAK´TA BIÇAKLI KAVGA: 13 YARALI, 7 GÖZALTI

DHA

ŞIRNAK´TA BIÇAKLI KAVGA: 13 YARALI, 7 GÖZALTI


ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK´ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 13 kişi yaralandı. Olaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi´nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 13 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis mahallede güvenlik önlemi alırken, olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Görüntü Dökümü
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Şırnak Devlet Hastanesi ArşivDHA-Gündem Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2023-05-08 01:23:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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