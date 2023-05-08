Şırnak'ta terör operasyonlarında 58 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)-ŞIRNAK'ta polisin son 1 haftada terör örgütlerine yönelik operasyonlarında 58 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 1-7 Mayıs tarihleri arasında terör örgütleri DEAŞ ve PKK/KCK ile FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 58 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı, 11'i adli kontrollü 30 kişi serbest bırakıldı, 27 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2023-05-08 13:09:26
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.