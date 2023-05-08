Şırnak'ta terör operasyonlarında 58 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)-ŞIRNAK'ta polisin son 1 haftada terör örgütlerine yönelik operasyonlarında 58 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 1-7 Mayıs tarihleri arasında terör örgütleri DEAŞ ve PKK/KCK ile FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 58 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı, 11'i adli kontrollü 30 kişi serbest bırakıldı, 27 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-05-08 13:09:26



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