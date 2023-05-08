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Binali Yıldırım: 14 Mayıs seçimi, bizden çok Avrupa´yı, Orta Doğu´yu ilgilendiriyor

DHA

Binali Yıldırım: 14 Mayıs seçimi, bizden çok Avrupa´yı, Orta Doğu´yu ilgilendiriyor


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Bu seçim, bizden çok Amerika´yı, Avrupa´yı, Orta Doğu´yu ilgilendiriyor. Bütün dünya bizden daha çok kulak veriyor, daha çok ilgileniyor. Daha iki gün önce Avrupa´daki gazetelerin manşetlerinde `Tayyip Erdoğan gitsin´ diyorlar. `Bunun için herkes sandığa gelsin´ diyorlar. Siz kimsiniz ki bu millet adına konuşuyorsunuz? Bu millet sandığa da gider, size gününüzü de gösterir" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Şırnak´ta partisinin il başkanlığı tarafından Sanat Sokağı´nda düzenlenen `Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlarla Yola Devam´ mitingine katıldı. Mitinge Yıldırım´ın yanı sıra AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve adaylar katıldı. Mitingde konuşan Yıldırım, 2013´te yapılan Şeraffettin Elçi Havalimanı sayesinde geçen sene 289 bin kişinin Şırnak´ı ziyaret ettiğini ifade ederek, "Önce ne vardı. Herkes gün kararınca kapıları kapatıyor, dışarı çıkmıyor. Neden? Can korkusundan. Terör, kan vardı. Evladını kaybeden analar vardı. Askerini, polisini şehit veren devlet vardı. Ama bugün elhamdülillah Bestler Dereler´de, Kato´da, Cudi´de, Gabar´da terörün kökünü kazıdık. Şimdi artık zaman terör zamanı değil, şimdi artık zaman kardeşlik zamanı. Şimdi artık kollarımızı birbirimize açacağız, doğusu ile batısı ile kuzeyi ile güneyi ile kucaklaşacağız. Emin adımlarla geleceğe birlikte yol alacağız" diye konuştu. 
`TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KÜRTLER GİBİ BİR SORUNU YOK´
Binali Yıldırım, bölgenin geri kalmasının tek sorumlusunun terör örgütü olduğunu belirterek, "Şırnak´ta geçtiğimiz 20 sene içerisinde 58 milyar liralık yatırım yaptık. Kendi memleketim Erzincan´a 25 milyar yatırım yaptık. Erzincan´dan daha fazla yatırımı Şırnak´a yaptık. Niye böyle yaptık. Çünkü yıllar boyunca terörden gözümüzü açamadık. Buraya hizmet getiremedik. Buraların geri kalmasının tek sorumlusu terör örgütüdür. Arkasındaki batılı emperyalist güçlerdir. Gençler, terörün yaptıklarından size gelecek yok. Sizi ömrünün baharında dağa götürüp hayatınızı karartan bu terör örgütünün kendi iradesi de yok. Bunların arkasında ipini elinde tutan ağa babaları vardır. Bizim mücadelemiz onlarla. Asıl mücadelemiz ülkemizde kardeşi kardeşe düşman eden emperyalist güçlerledir. Şunu bilin istiyorum; PKK, YPG, PYD, FETÖ, DEAŞ, bu terör örgütlerinin Kürtler diye bir sorunu yok. Kürtlerin dertleri ile dertlenmek gibi bir sorunları yok. Ancak Kürtlerin ve Türklerin bir ve beraber yaşamaya yemin etmiş bu aziz milletin terör örgütleri gibi bir sorunu var. PKK, PYD, YPG, DEAŞ, FETÖ gibi bir sorunu var" dedi.
´14 MAYIS BİZDEN ÇOK AVRUPA´YI, ORTA DOĞU´YU İLGİLENDİRİYOR´
14 Mayıs seçiminin Türkiye´den çok diğer ülkeleri ilgilendirdiğini belirten Yıldırım, "Bir seçime gidiyoruz. 6 gün kaldı. Yapılacak bu seçim, 14 Mayıs seçimi bizden çok Amerika´yı, Avrupa´yı, Orta Doğu´yu ilgilendiriyor. Bütün dünya bizden daha çok kulak veriyor, daha çok ilgileniyor. Daha iki gün önce Avrupa´daki gazetelerin manşetlerinde `Tayyip Erdoğan gitsin´ diyorlar. `Bunun için herkes sandığa gelsin´ diyorlar. Siz kimsiniz ki bu millet adına konuşuyorsunuz? Bu millet sandığa da gider, size gününüzü de gösterir. Ne zamandan beri siz Türkiye´yi kendi sömürgeleriniz gibi, Afrika´daki gibi dünyanın diğer bölgelerindeki diğer sömürgeleri gibi bu milleti talimat ile yönetmeye çalışıyorsunuz. Bu millet sizin sözünüze itimat eder mi? Dikkate alır mı?" ifadelerini kullandı.
`GABAR´DA 100 MİLYAR DOLARLIK PETROL ÇIKTI´
Terörün ülkenin kaderi olmadığını belirten Yıldırım, Gabar Dağı´nda 100 milyar dolarlık petrol çıktığını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Terör bu ülkenin, bu bölgenin kaderi değildir. Terör olduğu zaman her şey başka bir bahara kalıyor. Şuradaki Bestler Dereler yolunu yaparken, 99 sefer makineler yakıldı. Biz bu yolu kimin için yapıyoruz? Şırnaklılar Siirt´e, Van´a daha rahat gitsin, daha konforlu, emniyetli gitsin, oradan alışveriş yapsın. Kişi bilmediğinin düşmanıdır. Onun için daha çok bir araya geleceğiz. Daha çok kaynaşacağız. Ortak yanlarımızı daha çok konuşacağız. Ayrılıklarımızı değil. Onun için bize düşen bir olmak, beraber olmak, gücümüzü birleştirip dünyanın parmak ile gösteren ülkeler arasına girmek.  Eğer burada savaş, terör, gözyaşı, kan olmazsa, buranın geleceği Avrupa´dan da daha aydınlık. Amerika´dan da daha aydınlık. Gelin hep beraber bu oyunu bozalım. Birkaç gün önce Şırnak´ın başına talih kuşu kondu. Cudi´de, Gabar´da petrol bulundu. 6 Şubat´ta büyük bir deprem yaşadık. 50 binden fazla kardeşimiz toprağa verdik. 100 binden fazla yaralımız oldu. 11 ilin büyük felaketinin bedeli 100 milyar dolar. Bu olaydan kısa bir zaman geçti Şırnak dedi ki; hiç merak etmeyin, o zararın tamamını ben kapatıyorum. 100 milyar dolarlık petrol çıktı. Petrol bulundu. Şırnak´ın Cudi-Gabar´da bulunan petrol miktarı bütün Türkiye´deki petrol miktarının 10 katı. Ne kadar büyük bir imkana sahip olduğumuzu hatırlayın. Bu ne demek, iş demektir."
Yıldırım, yapılan konuşmaların ardından Şırnak Kent Meydanı´nda vatandaşlar ile çay içtikten sonra Cizre´ye geçti. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2023-05-08 19:10:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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