Şırnak'ta Togg'a yoğun ilgi



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'a getirilip, Kent Meydanı'nda sergilenen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, tanıtım çalışmaları kapsamında Şırnak'a getirildi. Kent Meydanı'nda görücüye çıkan araca, halk yoğun ilgi gösterdi. Bazıları araca binip yakından incelerken, bazıları Togg ile selfi çekti. Togg'u görmeye gelen Kübra Yılmaz, çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "100 yılık bir devrim. Togg'un Şırnak'a gelmesi de ayrı bir mesele zaten. Mutluyuz, yerli ve milli arabamız. Gurur verici. Görür görmez tüylerimiz diken diken oldu" dedi.

Togg'u kullanıp, meydana getiren Vali Osman Bilgin, "Bu ortaya çıkan araç, bizim kendi kimliğimizin, kendi öz kültürümüzün, kendimize güvenimizin sonucudur. Bugün Türk halkı doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine birlik ve beraber olduğu sürece neler yapabileceğini bu araçta en güzel şekilde ortaya koymuştur. Bugün Türkiye, Kafkasya'da Kafkasların kaderini değiştiren bir ülke. Bugün Türkiye, Kuzey Afrika'da Libya ile Kuzey Afrika'nın kaderini değiştiren bir ülke. Bugün Türkiye, Orta Doğu'da söz sahibi bir ülke. Bu bizim ne kadar kendimize ve kimliğimize değer verdiğimiz anlamına gelir" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-05-09 14:48:09



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