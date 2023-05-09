Şırnak'ta Togg'a yoğun ilgi (2)



SİLOPİ´DE DAVUL ZURNA İLE KARŞILANDI

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Şırnak´ta Kent Meydanı'nda sergilenmesinin ardından Silopi ilçesinde de vatandaşların beğenisine sunuldu. Davul zurnalı yapılan karşılamanın ardından araca yoğun ilgi gösteren Silopililer, özçekim yaptı. Togg´u inceleyen vatandaşlardan Ali Uğrak, "Bir vatandaş olarak ben çok sevindim. Böyle milli teknolojilerin olması bizi sevindiriyor. Kim yaparsa yapsın bu sevindirici bir durum. İyiye iyi kötüye kötü deriz" dedi. (DHA)Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN

2023-05-09 20:06:53



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