Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde güvenlik korucusu şehit oldu

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)IRAK'ın kuzeyinde yürütülen PençeKaplan Operasyonu bölgesinde görevli olan ve kayalıklardan düşerek ağır yaralanan Güvenlik Korucusu Mustafa Enç (45), kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit Enç, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Irak´ın kuzeyinde yürütülen PençeKaplan Operasyonu'nda, Kumartepe Üs Bölgesinde akşam saatlerinde kayalıklardan düşerek ağır yaralanan Güvenlik Korucusu Mustafa Enç, helikopter ile Şırnak Devlet Hastanesi´ne getirildi. Enç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde oturan Enç´in şehit haberini, Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, sosyal medya hesabından duyurdu. Ürek, şunları paylaştı:
"Pençe Harekatı´nda görevli Gülyazı Köyü güvenlik korucumuz Mustafa Enç, kayalıklardan düşerek şehit olmuştur. Şehit güvenlik korucumuza yüce Allah´tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve köy sakinlerimize başsağlığı ve sabır diliyorum."
Şehit Güvenlik Korucusu Mustafa Enç, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
(DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2023-05-10 08:06:26
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