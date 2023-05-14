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Şırnak'ta 14 bölge 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi

DHA

Şırnak'ta 14 bölge 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi


Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK Valiliği, merkez ile Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçeleri arasındaki 14 bölgenin, 16-30 Mayıs tarihleri arasında 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, Şırnak merkez ile Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçeleri arasındaki 14 bölgenin, 16-30 Mayıs arasında 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, "Şırnak Valiliği 30.01.2023 tarihli ve 8308 karar sayılı kararınca; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak ili merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak, Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı, Bestler Dereler, Kurt Dağı, Kureşin, Karaçalı Tepesi, Kel Mehmet Dağı, Serin Vadisi, 2088 Rakımlı Tepe, Küçük Su Yaylası, Gabar Dağı, Altın Dağ, İncebel Dağu, Oymakaya, Tanin bölgelerinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 16 Mayıs (Dahil) 30 Mayıs (Dahil) 2023 tarihleri arasında, 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2023-05-14 21:31:33

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