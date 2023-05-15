Şırnak´ta ehliyetsiz sürücünün otomobille çarptığı 2 kuzen öldü



Sekvan KÜDENBayram KAPLAN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK´ın İdil ilçesinde ehliyetsiz sürücünün K.A.'nın otomobille çarptığı bisikletli kuzenler İslam (13) ve Lokman Temiz (14) hayatını kaybetti. 18 yaşındaki sürücü K.A. gözaltına alındı.

Kaza, öğle saatlerinde İdil ilçesi Midyat Çevreyolu üzerinde meydana geldi. K.A. yönetimindeki 63 UC 275 plakalı otomobil, bisikletle seyir halinde olan İslam ve Lokman Temiz´e çarptı. İki kuzen devrilen bisikletten metrelerce savruldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde İslam Temiz'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Lokman Temiz ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı İdil Devlet Hastanesi´nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İslam ve Lokman Temiz'in cansız bedenleri otopsi için morga götürülürken, ehliyetsiz sürücü K.A. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN, Bayram KAPLAN

2023-05-15 19:58:35



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