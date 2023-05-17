Şırnak Valiliği, seçim gecesi Cizre´de havaya ateş eden maskeli grupla ilgili açıklama yaptı



Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK Valiliği, sosyal medyada yayınlanan Cizre ilçesinde yüzleri maskeli halde havaya ateş eden grupla ilgili açıklama yaptı. Valilik açıklamasında olayın 14 Mayıs gecesi seçim sonuçları açıklandıktan sonra yaşandığını ve yapılan müdahalenin ardından adli tahkikat başlatıldığını duyurdu.

Şırnak Valiliği, Cizre ilçesinde 14 Mayıs'ta seçim sonuçları açıklandıktan sonra gece saatlerinde Mezbahane Caddesi üzerinde yüzleri maskeli halde havaya ateş eden ve taşkınlık çıkaran grupla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı görsel basın organları ve sosyal medyada çıkan haberler ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 14.05.2023 günü ilimiz Cizre ilçesi Mezbahane Caddesi üzerinde seçim sonuçları açıklandıktan sonra havaya ateş eden, taşkınlık yapan ve yüzleri kapalı eylem yapmaya çalışan şahıslara anında müdahale edilmiş haklarında adli tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-05-17 01:46:56



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