Şırnak'ta sokak ortasında cinayet; 'Karışmayın, babamı öldürdü'

Mehmet Selim YALÇIN-Sekvan KÜDEN/ SİLOPİ (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Seyithan Gezme, Hasan Özdek'i, sokakta ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Gezme, silahını bırakması için kendisini ikna etmeye çalışanlara, "Siz karışmayın, babamı öldürdü" dedi.
Olay, öğle saatlerinde Sanat Sokağı'nda meydana geldi. Seyithan Gezme, 3 yıl önce babası Nurettin Gezme'yi öldürdüğü gerekçesiyle sokakta yürüyen Hasan Özdek'e tabancayla 3 el ateş etti. Özdek yere yığıldı, Gezme başında bekledi. Çevredekiler, şüphelinin elindeki silahı bırakması için ikna etmeye çalıştı. Gezme, silahını bırakması için kendisini ikna etmeye çalışan çevredekilere, "Siz karışmayın, babamı öldürdü" diye seslenirken. Kendisini gözaltına alınan polislere de Özdek´in babasını öldürdüğünü söyledi. Gezme, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdek ise kurtarılamadı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6 Haziran 2020'de Özdek ile Gezme aileleri arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada Nurettin Gezme ile Hacı Gezme hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Olaya ilişkin 22 şüpheli gözaltına alınıp, bunlardan 5'i tutuklanmıştı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN
2023-05-17 16:12:35
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.