Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-ŞIRNAK'ta kontrolden çıkıp, devrilen TIR'ın şoförü yaralandı, dorsedeki 102 keçi ve koyun öldü.
Kaza, öğle saatlerinde Kaymakam Çeşmesi köyü yakınlarında meydana geldi. Şeyhmuz Uçucu'nun kullandığı, küçükbaş hayvan yüklü 21 LA 544 plakalı TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Uçucu yaralanırken, 102 keçi ile koyun öldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2023-05-21 14:50:28
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