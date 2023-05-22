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Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında milli tenisçilerden gösteri maçı (2)

DHA

Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında milli tenisçilerden gösteri maçı (2)


AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ
Türkiye'nin en büyük petrol rezervinin bulunduğu Gabar Dağı'ndaki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda yapılan Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın açılışındaki gösteri maçının ardından, Şırnak Üniversitesi´nde tören düzenlendi. Üniversite yerleşkesindeki 2´si açık, 4´ü kapalı 6 kortta 27 Mayıs´a kadar sürecek turnuvaya, Hindistan, İran, Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve Türkiye'den 66 sporcu katıldı. Törene katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bölgenin artık daha huzurlu olduğunu ifade ederek, "Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Bu topraklar, bu coğrafya için tarihi bir gün yaşıyoruz. Dünyanın en huzurlu ülkelerinden birini yaşıyoruz. Ve yine iddia ediyoruz. Bugün elhamdülillah Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Hakkari, Van, Siirt, Bitlis, Batman New York´tan, Paris´ten, Brüksel´den daha huzurlu, Londra´dan daha güvenli. Tek istediğimiz, tek arzu ettiğimiz, bu huzur ve güven ortamının devam etmesi" dedi.
`TEK İSTEĞİMİZ GÜVEN ORTAMININ DEVAM ETMESİ´
Türkiye´de sağlanan huzur ve güven ortamının devam etmesini arzu ettiklerini belirten Ersoy, "Tek istediğimiz, tek arzu ettiğimiz bu huzur ve güven ortamının devam etmesi. Tek arzu ettiğimiz Afganistan´dan Fas´a kadar bütün bu coğrafyada tek başına dimdik ayakta kalabilen devletimizin ve vatanımızın bu bütünlüğü içinde hep birlikte kardeşçe huzur içinde barış içinde esenlik içinde yolumuza devam etmek. Tek istediğimiz bu çocuklarımızın sporunda sanatında, kültür faaliyetlerinin de her alanında varlıklarını devam edebilmesi, etkinliklere katılmalarını devam ettirebilmesini sağlayabilmektir. Bugün `Suriye´de ne işimiz var´ diyenlerin, `Irak´ta ne işimiz var´ diyenlerin Şırnak´a hakim olan huzur ve güven ortamından, Hakkâri´ye hakim olan huzur ve güven ortamından, Mardin´e Diyarbakır´a hakim olan huzur ve güven ortamından ve orada olan çocuklarımızın neşesinden, mutluluğundan, geleceğine ümitle bakmasından muhtemelen haberleri yok. İnşallah hep birlikte hiç kimsenin ağzımızın tadını kaçırmasına izin vermeden birbirimize sarılarak, inanarak ve güvenerek bu topraklarda huzurun tadını çıkarmaya güvenliğin tadını çıkarmaya ve mutlu mesut bir şekilde yolumuza devam etmeye gayret göstereceğiz. Çocuklarımızın elinin kalem dışında başka bir şey tutmasına izin vermeyeceğiz. Evlatlarımızın 13, 15 yaşlarında telef edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Dolaylı yoldan telef edilmelerine izin vermeyeceğiz. Bu ülkeyi zalim çıkarları için, hain alçak emelleri için karıştırmak isteyenlere bizim evlatlarımızın kanı üzerinden bizim evlatlarımızın canı üzerinden kendilerine gelecek kurmaya çalışanlara asla prim vermeyeceğiz. Evlatlarımızın yüzünün hep gülmesi, onların her zaman neşeli kalabilmesi mutlu kalabilmesi ve hem kendi geleceklerine hem de Türkiye´mizin geleceğine inançla sarılabilmeleri için elimizden geleni Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bundan sonra da aynı hassasiyetle sürdürmeye devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.
`ŞEHRİMİZİN KENDİSİNİ KÖTÜ HİSSETMESİ İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK´
Petrol üretimi ve sportif faaliyetlerle bölgede artık terörün anılmadığını kaydeden Vali Osman Bilgin de, "Çok büyük terörle mücadele faaliyetleriyle, çok şükür ki Cudi´de, Gabar´da, Bestler Dereler´de ve Kato´da artık terör değil, buralarda artık spor ve gençlik faaliyetleri, yine özellikle son dönemde Cudi ve Gabar´ımızda petrol üretim faaliyetleri ile birlikte artık şehrimizin kendini kötü hissetmesi için hiçbir neden yok. Her şeyle beraber artık iyi hissetmesi ve iyi anılması, dışarıdan ve içerden de çok olumlu bakışların, üretimin ve faaliyetlerin olduğu bir şehir haline geldi. Bugün hep birlikte Gabar´da Şehit Aybüke Yalçın sahasında, özellikle milli sporcu kardeşlerimizle birlikte hem üretimi, hem de sporu birlikte yaşayabileceğimiz ve insanların eskiden korkarak gidemedikleri o topraklarda artık ülkemizin en önemli ihtiyaç kalemlerinden biri olan petrol üssü olma haline geldiği ve oralarda insanların özgürce tarım faaliyetlerini, yerleşim faaliyetlerini, spor faaliyetlerini yapabilecekleri alan haline gelmesi bizleri hem Şırnaklılar olarak hem de ülkemizin Türkiye Cumhuriyeti´nde yaşayan 85 milyon olarak mutlu etmektedir" dedi.
Konuşmaların ardından 7 ülkeden katılan 66 sporcu ile kortej yürüyüşü yapıldı.(DHA)Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2023-05-22 23:14:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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