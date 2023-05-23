Şırnak´ta terör operasyonunda 5 tutuklama

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAK´ta polisin terör örgütü PKK/KCK´ya yönelik son bir haftada düzenlendiği operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5´i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK´nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada il genelinde operasyonlar düzenledi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5´i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7´si adli kontrolle olmak üzere 9'u serbest bırakıldı. 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2023-05-23 09:59:36
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