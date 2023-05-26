Şırnak Cudi Cup Tenis Turnuvası´nda Türk sporcular şampiyon oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak Cudi Cup Tenis Turnuvası´nda Türk sporcular şampiyon oldu

DHA

Şırnak Cudi Cup Tenis Turnuvası´nda Türk sporcular şampiyon oldu


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)Şırnak´ta bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası´nda final karşılaşmaları oynandı. Finallerde tekli erkeklerde Çağan Çetin, tekli kızlarda ise Ayşe Bal rakiplerini eleyerek şampiyon oldu.
Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki 2´si kapalı 4´ü açık kortta gerçekleştirilen, Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, İran, Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere'den 66 sporcunun katılımıyla 22 Mayıs´ta açılışı yapılan turnuvanın final maçı oynandı. Karşılaşmalarda tekli erkeklerde Çağan Çetin ve Kerem Genç, tekli kızlarda ise Ayşe Bal ve Alman Lina Freya Simonsen karşı karşıya geldi. Tekli erkeklerde Çağan Çetin, kızlarda ise Ayşe Bal şampiyon oldu.
Şampiyonlar için düzenlenen madalya törenine; Vali Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Gençlik ve Spor il Müdürü Abdullah Ayar, sporcular ve tenis severler katıldı. Törende konuşan Vali Osman Bilgin, Şırnak denilince artık akıllara petrol ve sporun geldiğini ifade ederek, "Pazartesi günü ülkemizin gururu Gabar Dağı'nda açılışı yaptık. Çok şükür ki, artık Şırnak deyince her yönü ile her metre karesinde güzellikleri birlikte yaşıyor ve yaşatıyoruz. Gabar artık ülkemizin gururu. Gabar artık ülkemizin bağımsızlığının sembolü. Çok değil 1 yıl önce Gabar deyince akla sadece terör geliyordu. Ama bugün Gabar deyince ülkemizin bağımsızlığı akla geliyor. Petrol, spor akla geliyor. Bütün güzellikle aynı anda akla geliyor. Burada bu yıl 2´ncisini düzenlediğimiz Cudi Cup turnuvasının gelecek yıl adını Cudi-Gabar Cup yapıyoruz. Dolayısıyla biz Cudi ve Gabar Dağı'nın bu verimliliğini spordaki kardeşlik ile bir araya getirerek, ilimizin ve ülkemizin uluslararası arenadaki gücünü daha da artırıyoruz. Misafirlerimizin ilimizden mutlu ayrıldıklarını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Uluslararası arenadan gelen misafir devletlerin misafir oyuncularına ve ülkemizin her köşesinden tenise gönül veren sporcu ve ailelerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Finalde şampiyon olan Ayşe Bal, organizasyonun çok güzel olduğunu ifade ederek, "Çok güzel bir organizasyon. Çok iyi olanaklar var. Finalde Alman rakibimle oynadım ve 6-2 ile 6-3'lük setler sonunda şampiyon oldum. Sergilediğim performanstan çok memnunum. Çok güzel oynadım. Umarım Şırnak'ta daha fazla organizasyonlar yapılır" diye konuştu.
Tekli Erkekler şampiyonu Çağan Çetin ise, şampiyon olduğu için mutlu olduğunu vurgulayarak, "8 yaşımdan beri tenis oynuyorum. Severek oynuyorum. Cudi Cup güzeldi. Güzel bir organizasyon yapmışlar. Oyuncular da bence iyiydi. Güzel bir turnuva zorlu geçti. 32 rakibim vardı. Hepsini eleyerek finalde şampiyon oldum. Şampiyon olduğum için mutluyum" dedi.
Yapılan konuşmalardan sonra şampiyon sporculara kupa ve madalyaları verildi. Program fotoğraf çekimi ile sona erdi.(DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Alandan görüntü
Müsabakalardan görüntü
Konuşmalar
Ödül Töreni
- Röportajlar
- Genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2023-05-26 14:55:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda çeyrek ve yarı final maçları yapıldı
YEREL HABERLER 2. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda çeyrek ...
Göçerlerin yaylalara günler süren yolculuğu başladı
YEREL HABERLER Göçerlerin yaylalara günler süren yolculuğu başladı
Cizre'deki izinsiz gösteriyle ilgili 7 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Cizre'deki izinsiz gösteriyle ilgili 7 zanlı ...
Şırnak'ta 2. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın ikinci tur müsabakaları yapıldı
YEREL HABERLER Şırnak'ta 2. Uluslararası Cudi Cup Tenis ...
2'nci Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası 'Cudi ve Gabar' kortlarında devam ediyor
YEREL HABERLER 2'nci Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası 'Cudi ve ...
Şırnak´ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Şırnak´ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 yaralı
Şırnak'ta otobüsün şarampole devrilmesiyle 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta otobüsün şarampole devrilmesiyle 2 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.