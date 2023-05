Şırnak Valisi Bilgin: Dün de artezyen kuyusundan petrol çıktı

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK Valisi Osman Bilgin, Şehit Esma Çevik petrol sahasında çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Dün de çok şükür artezyen dediğimiz bir su kuyusundan çıkan su derecesinde, çok yoğun petrol çıktı. Bu bizim için çok sevindirici. Kuyunun tespit çalışmaları daha yeni aşamadadır. Rakam verme şansımız yok ama mevcut kuyuların 4-5 hatta 10 katı büyüklüğünde bir kuyu" dedi.

Terörden arındırılan Gabar Dağı'nda, 2020'de başlatılan sismik araştırmaların ardından petrol rezervi bulunması üzerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışma başlattı. Çalışmalarla 13 Eylül 2021'de ilk kuyu, 'Şehit Esma Çevik-1' adıyla faaliyete alındı. Kuyulardan günlük 10 bin varil üretimin elde edildiği Şehit Esma Çevik Petrol Sahası'nda açılan 1 artezyen kuyusundan petrol çıktı. Vali Osman Bilgin, çıkan petrolün diğer kuyuların 10 katı büyüklüğünde olduğunu ifade ederek, "Şehit Aybüke Yalçın Sahası, Gabar bölgesi ülkemizin gelişimi açısından her yönüyle umut verici. Hem ekonomisi açısından hem de ülkemizin enerji bağımsızlığı açısından önemli. Petrol zengini bir iliz ve artık şunu diyebiliyoruz; Şırnak bir petrol şehridir. Burada çok ciddi çalışmalar var. Sadece Aybüke Yalçın sahasında önümüzdeki günlerde 4 kuyuda çalışma yapılacak ama Şehit Esma Çevik sahası, Akçay bölgesinde çalışmalar sürüyor. Orada 21'inci kuyu açıldı. Dün de çok şükür artezyen dediğimiz bir su kuyusundan çıkan, su derecesinde çok yoğun bir petrol çıktı. Bu bizim için çok sevindirici. Kuyunun tespit çalışmaları daha yeni aşamadadır. Bu çok yeni bir kuyu, rakam verme şansımız yok ama mevcut kuyuların 4-5 hatta 10 katı büyüklüğünde bir kuyu" diye konuştu.

'GABAR DAĞI, PETROL DAĞIDIR'

Bu durumun TPAO'nun çalışmalarının doğru yolda olduğunu gösterdiğini söyleyen Vali Bilgin, "Gabar'ın bir petrol noktası olduğu tespitlerinde çok doğru bir tespit olduğu ortaya çıkıyor. Bizim açımızdan 'Gabar Dağı, petrol dağıdır' kavramı da tam olarak yerine oturuyor. Gerçekten müthiş bir tespit bu. Çünkü bugüne kadar açılan kuyularda normal seviyelerde bir petrol çıkarılması söz konusuydu. Bunda öyle değil. Bunda bildiğimiz su kuyusundaki artezyen gibi. Mevcut kuyularda bin, 2 bin varil düşündüğümüzde burada 8-10 bin varil rakamını bulacağız belki. Şu anda rakam vermemiz doğru olmayabilir. Çünkü yeni bir keşif. Kuyulardaki o görüntüleri yeni aldık. 2 yıl sonra Şırnak'ta günlük petrol üretimi 80 milyon dolar olacak. Bizim Gabar bölgesinde yapmış olduğumuz çalışmaların tamamında petrol çıkıyor. Bazısında 1500, bazısında 2 bin varil petrol çıkıyor. Ama özellikle Aybüke Yalçın Gabar sahasında bulunan petrol keşfi 1 milyar varil. Çok büyük bir rakam. Bugünkü rakamlar ile 80 milyar dolarlık bir rakam. Esma Çevik sahasında ise 16 milyar dolarlık bir keşif. Yani kısacası birisi 200 milyon varil, birisi 1 milyar varil. Şu anda her iki sahamızda toplam üretim 12 bin varil ama yıl sonunda bunu 20 bine çıkaracağız. Ama 2 yıl içerisinde sadece Aybüke Yalçın Sahası 100 bin varil olacak. Bu da günlük 8 milyon dolara denk geliyor. Çok büyük bir rakam" ifadelerini kullandı.

'8 AYRI BÖLGEDE KEŞİF ÇALIŞMALARI YAPILIYOR'

Kentte 8 ayrı bölgede petrol keşif çalışması yaptıklarını belirten Vali Bilgin, şunları söyledi:

"İki bölgede ise petrol üretim kuyusu açma çalışması devam ediyor. Bugün Şırnak'ın tüm dağlarında keşifle ilgili çalışmalar yapılıyor. Bestler Dereler ve Kato Dağları'nda Gabar'dakinin çok üstünde rezervler çıkacağıyla ilgili tahminlerimiz var. Bestler Dereler ve Kato Dağı bölgelerinde, Gabar'ın 5 katı petrol olduğu tahmin ediliyor. Bugün 80 tankerin Şırnak'tan Batman'a gönderildiğini görebiliyoruz. Olağanüstü bir çalışma ve çaba var. Bu olağanüstü çalışma ve çabanın sonunda üretim var. Şırnak artık kabuğunu yırttı. Artık Şırnak bundan sonraki süreçte istihdam veya sıkıntıyı tartışmayacak. Güzel şeyleri tartışacak. Sporu, üretimi tartışacak. Şu an Şırnak'ta çıkan petrol Batman'ın 5 katı. Keşfi yapılan bir sahada yeni yapılan bir sondajla rezervin revize edilmesi. Yani rezervin yükseltilmesi. Rezerv 10 kat değil. Bugün o kuyudan çıkan 10 kat. Bir kuyudan üretilenin 10 katı petrol çıkıyor." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

