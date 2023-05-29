Şırnak´ta terör operasyonlarına 4 tutuklama

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK´ta polisin terör örgütü PKK/KCK´ya yönelik son bir haftada düzenlendiği operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheliden 4´ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK´nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada, il genelinde operasyonlar düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4´ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2´si adli kontrolle olmak üzere 18'i serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-05-29 14:13:54



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