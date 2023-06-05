Şırnak'ta güvenlik korucusu öldürüldü, otomobili ateşe verildi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK´ın Cizre ilçesinde güvenlik korucusu Mustafa Erdem, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce otomobilinde silahlı saldırıya uğradı. Başından tabanca ile vurulan Erdem'in otomobili de ateşe verildi. İtfaiyenin müdahalesiyle araçtan çıkarılan Erdem, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Cizre ilçesi Sur Mahallesi Aydınlık Sokak'ta meydana geldi. Otomobil yangını ihbarına giden itfaiye ekipleri, aracın içerisinde bir kişinin yaralı halde olduğunu fark etti. Otomobilden çıkarılan yaralı erkek, ilk müdahalenin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı, ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Yapılan araştırmada ölen kişinin güvenlik korucusu Mustafa Erdem olduğu ve başından silahla vurulduğu belirlendi. Otomobildeki yangın söndürülürken, polis olay yeri incelemesi yaptı. Erdem´in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın terörle bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2023-06-04 23:59:09
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