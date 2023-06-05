Şırnak'ta terör operasyonunda 1 tutuklama

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta son 1 haftada terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan baskınlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenledi. Son 1 haftada yapılan baskınlarda 8 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından 1 kişi serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi. 7 şüpheliden 1'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol ile serbest kaldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-06-05 13:07:13



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